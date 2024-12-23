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Дмитрий Парамонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дмитрий Парамонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2493-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
30.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Шешукова Татьяна Ивановна
Отец - Шешуков Иван Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Марина Иларионовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Дмитрий Парамонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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