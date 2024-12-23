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Василий

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Василий
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2492-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Василий
Мать - Лаптева Татьяна Федоровна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дорофеев Трофим Дмитриевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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