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Федор Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Федор Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2491-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
д. Шудзя, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Василий Григорьевич
Отец - Григорий Романович, непременный работник (д. Лудорвай, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Федор Петрович, непременный работник (д. Шудзя, Юскинский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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