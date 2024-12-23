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Старкова Мария Игнатовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Старкова Мария Игнатовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2490-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1826
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.01.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов и Короваев
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Старкова Мария Игнатовна
Отец - Старков Игнат Григорьевич, унтер-офицер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Глушкова Александра Петровна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Глушков Лаврентий Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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