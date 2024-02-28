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Юшина Параскева Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Юшина Параскева Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
175-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
29.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 397об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Юшина Вера Алексеевна
Отец - Юшин Алексей Михайлович, крестьянин (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Юшина Параскева Гавриловна (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Спиридоров Петр Васильевич, крестьянин (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Юшина Мария Ильинична, крестьянская девица (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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