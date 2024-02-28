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Осин Тимофей Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Осин Тимофей Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
174-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Никольское, Щучьинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
29.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 397об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Захаров Василий Иларионович
Отец - Захаров Иларион Семенович, крестьянин (д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Захарова Анастасия Павловна (д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бутузова Анна Евфимовна, крестьянская жена (д. Андреевка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Осин Тимофей Федорович, крестьянин (д. Никольское, Щучьинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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