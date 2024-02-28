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Веселова Анастасия Егоровна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Веселова Анастасия Егоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
173-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Рыбинка, Маклецкая вол., Богородицкий у., Тульская губ.
Дата крещения
28.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 396об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Кузнецов Николай Семенович
Отец - Кузнецов Семен Кузьмич, крестьянин (д. Прудки, Юдинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Кузнецова Александра Андреевна (д. Прудки, Юдинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Веселов Андрей Александрович, крестьянин (д. Рыбинка, Маклецкая вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Воспр. - Веселова Анастасия Егоровна, крестьянская жена (д. Рыбинка, Маклецкая вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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