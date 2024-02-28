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Дорончева Дарья Никаноровна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Дорончева Дарья Никаноровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
172-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
28.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 396об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Дорончев Николай Иванович
Отец - Дорончев Иван Егорович, крестьянин (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Дорончева Дарья Никаноровна (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Игнатов Семен Васильевич, крестьянин (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Курлыкова Марья Ивановна, крестьянская вдова (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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