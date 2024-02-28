Никитин Николай Николаевич
Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
- ФИО
- Никитин Николай Николаевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 171-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 27.07.1914
- Приход
- Одигитриевская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Веневский
- Место прихода
- Холтобино
- Нас. Пункт приписки
- д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 28.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
- Архивный код
- ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 396об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Никитин Николай Николаевич
Отец - Никитин Николай Павлович младший, крестьянин (д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Никитина Мария Ивановна (д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сахаров Андрей Александрович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Цыганова Параскева Степановна, крестьянская жена (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Сергеем Полуниным
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