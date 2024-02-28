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Степанова Анастасия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Степанова Анастасия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
170-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
17.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 396об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Жужлина Мария Павловна
Отец - Жужлин Павел Иванович, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Жужлина Варвара Сергеевна (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Новиков Владимир Сергеевич, крестьянин (с. Истомино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степанова Анастасия Васильевна, крестьянская вдова (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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