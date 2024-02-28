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Картышов Ксенофонт Тихонович

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Картышов Ксенофонт Тихонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
169-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
17.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 396об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Свистов Илья Дмитриевич
Отец - Свистов Дмитрий Григорьевич, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Свистова Елена Тихоновна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Картышов Ксенофонт Тихонович, крестьянин (д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Лутикова Анна Григорьевна, крестьянская жена (с. Спасское, Спасская вол., Чернский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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