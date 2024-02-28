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Гаврикова Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Гаврикова Пелагея Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
166-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.07.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
д. Опарки, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.
Дата крещения
04.07.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 395об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Гаврикова Валентина Петровна
Отец - Гавриков Петр Анисимович, крестьянин (д. Опарки, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Мать - Гаврикова Пелагея Васильевна (д. Опарки, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бородин Дмитрий Сергеевич, мещанин (г. Скопин, Рязанская губ.)
Воспр. - Кудинова Ксения Михайловна, девица (с. Спасское, Спасская вол., Чернский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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