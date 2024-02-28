Гаврикова Пелагея Васильевна
Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
- ФИО
- Гаврикова Пелагея Васильевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 166-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 03.07.1914
- Приход
- Одигитриевская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Веневский
- Место прихода
- Холтобино
- Нас. Пункт приписки
- д. Опарки, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 04.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
- Архивный код
- ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 395об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Гаврикова Валентина Петровна
Отец - Гавриков Петр Анисимович, крестьянин (д. Опарки, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Мать - Гаврикова Пелагея Васильевна (д. Опарки, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бородин Дмитрий Сергеевич, мещанин (г. Скопин, Рязанская губ.)
Воспр. - Кудинова Ксения Михайловна, девица (с. Спасское, Спасская вол., Чернский у., Тульская губ.)
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