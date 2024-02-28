Цыганов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Дмитрий Андреевич

Цыганов Дмитрий Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Цыганов Дмитрий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
163-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.06.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 395об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Цыганова Мария Дмитриевна
Отец - Цыганов Дмитрий Андреевич, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Цыганова Наталья Васильевна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мельникова Татьяна Васильевна, крестьянская девица (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Соломатин Михаил Иванович, крестьянин (д. Новая, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close