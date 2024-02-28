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Митяева Наталья Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Митяева Наталья Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер записи
161-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
с. Упская Гать, Сергиевская вол., Тульский у., Тульская губ.
Дата крещения
15.06.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 394об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Сомова Антонина Тимофеевна
Отец - Сомов Тимофей Сергеевич, крестьянин (с. Сергиевское, Сергиевская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Мать - Сомова Мария Кузьминична (с. Сергиевское, Сергиевская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Воспр. - Липотов Николай Георгивич, диакон (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Митяева Наталья Кузьминична, крестьянская вдова (с. Упская Гать, Сергиевская вол., Тульский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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