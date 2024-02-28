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Потрошкова Матрена Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Потрошкова Матрена Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
159-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
11.06.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 394об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Агальцев Петр Семенович
Отец - Агальцев Семен Иванович, крестьянин (д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Агальцева Надежда Федоровна (д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пельхов Григорий Федорович, крестьянин (д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Потрошкова Матрена Ивановна, крестьянская жена (д. Князь-Степаново, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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