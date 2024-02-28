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??? Феодора Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
??? Феодора Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
158-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.06.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
девица
Нас. Пункт приписки
д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.06.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 394об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Князев Петр Иванович
Отец - Князев Иван Андреевич, крестьянин (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Князева Агриппина Васильевна (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - ??? Феодора Андреева, девица (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Назаров Иван Иванович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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