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Черемисинова Раиса Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Черемисинова Раиса Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
156-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Дата крещения
27.05.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 393об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Черемисинова Раиса Васильевна
Отец - Черемисинов Василий Николаевич, титулярный советник
Мать - Черемисинова Мария Николаевна
Воспр. - Рождественский Николай Михайлович, священник (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Чернова Антонина Сергеевна, жена личного почетного гражданина
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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