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Гусев Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Гусев Василий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
151-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.05.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Узуново, Узуновская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
15.05.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 393об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Астахов Дмитрий Иванович
Отец - Астахов Иван Федорович, крестьянин (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Астахова Ксения Михайловна (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Горина Минадора Егоровна, крестьянская жена (д. Роговиковка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гусев Василий Михайлович, крестьянин (с. Узуново, Узуновская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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