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Бабков Дмитрий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Бабков Дмитрий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
150-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.05.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.05.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 393об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Зайцев Николай Константинович
Отец - Зайцев Константин Иванович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Зайцева Акилина Ивановна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бабков Дмитрий Иванович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Веретенникова Матрена Афанасьевна, крестьянская жена (д. Избищи, Спасская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Примечание: 09.12.1968
Примечание / Дополнительно
09.12.1968
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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