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Сычева Елизавета Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Сычева Елизавета Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
149-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.04.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.05.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 392об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Сычев Николай Иванович
Отец - Сычев Иван Михайлович, крестьянин (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Сычева Елизавета Андреевна (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - ??? Никифор Андреевич, крестьянин (д. Подосинки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Балашова Матрена Флегонтовна, крестьянская жена (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия восприимника не указана
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Источник
Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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