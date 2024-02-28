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Фирюлин Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Фирюлин Иван Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
140-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.03.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
23.03.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 391об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Фирюлин Иван Васильевич
Отец - Фирюлин Василий Алексеевич, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Фирюлина Евдокия Ивановна (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Демидова Анна Никитична, крестьянская жена (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Терехов Иван Ильич, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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