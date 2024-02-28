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Бурмистрова Евдокия Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Бурмистрова Евдокия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
139-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.03.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
20.03.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 391об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Бурмистров Иван Петрович
Отец - Бурмистров Петр Яковлевич, крестьянин (д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Бурмистрова Евдокия Андреевна (д. Овцыны, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Куропатова Ирина Федоровна, крестьянская жена (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Шубенкин Иван Андреевич, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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