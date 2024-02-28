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Самодергина Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Самодергина Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
129-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
04.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 389об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Белова Анна Константиновна
Отец - Белов Константин Дмитриевич, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Белова Ольга Андреевна (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Поляков Даниил Арсеньевич, крестьянин (д. Алмазово, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Самодергина Евдокия Ивановна, крестьянская жена (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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