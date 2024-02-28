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Дворецкая Александра Федотовна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Дворецкая Александра Федотовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
128-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 389об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Дворецкий Семен Егорович
Отец - Дворецкий Егор Афиногенович, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Дворецкая Стефанида Филипповна (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гаврилин Иван Андреевич, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Дворецкая Александра Федотовна, крестьянская вдова (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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