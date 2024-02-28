Калитина Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитина Александра Степановна

Калитина Александра Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Калитина Александра Степановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
125-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
г. Венев, Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 388об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Калитин Павел Васильевич
Отец - Калитин Василий Иванович, мещанин (г. Венев, Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Калитина Александра Степановна (г. Венев, Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Бердишина Матрена Семеновна, крестьянская девица (с. Дубки, Пасловская вол., Тульский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пономарев Владимир Федорович, крестьянин (с. Подхожее, Подхоженская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close