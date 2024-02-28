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Горячева Гликерия Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Горячева Гликерия Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер записи
124-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 388об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Горячева Евдокия Иосифовна
Отец - Горячев Иосиф Григорьевич, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Горячева Гликерия Кузьминична (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Живцева Акилина Кузьминична, крестьянская жена (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Секретарев Андриан Кузьмич, крестьянин (д. Кикино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Примечание: 17.12.1968
Примечание / Дополнительно
17.12.1968
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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