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Нечаева Екатерина Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Нечаева Екатерина Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
123-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Солнцево, Спасская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 388об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Потапова Евдокия Георгиевна
Отец - Потапов Георгий Семенович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Потапова Аксинья Дмитриевна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Маркин Аким Дмитриевич, крестьянин (с. Белоколодезь, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Нечаева Екатерина Семеновна, крестьянская жена (д. Солнцево, Спасская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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