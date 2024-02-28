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Куропатов Арсентий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Куропатов Арсентий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
122-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
17.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 388об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Куропатов Иван Арсентиевич
Отец - Куропатов Арсентий Петрович, крестьянин (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Куропатова Екатерина Петровна (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Косенков Иван Емельянович, крестьянин (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Косенкова Евдокия Ивановна, крестьянская жена (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
жена Ивана Емельяновича Косенкова старшего
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Источник
Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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