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Дворецкая Матрена Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Дворецкая Матрена Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
120-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
12.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 387об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Дворецкий Алексей Михайлович
Отец - Дворецкий Михаил Григорьевич, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Дворецкая Матрена Ивановна (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Лякина Анастасия Ивановна, крестьянская девица (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Матвеев Иван Ильичь младший, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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