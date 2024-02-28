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Самошкина Мария Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Самошкина Мария Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
117-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Роговиковка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.02.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 387об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Горин Алексей Сергеевич
Отец - Горин Сергей Николаевич, крестьянин (д. Роговиковка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Горина Параскева Афанасьевна (д. Роговиковка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Борисов Иван Матвеевич, крестьянин (д. Роговиковка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Самошкина Мария Афанасьевна, крестьянка (д. Роговиковка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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