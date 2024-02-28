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Привезенцева Парасева Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Привезенцева Парасева Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
113-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.01.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
27.01.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 386об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Привезенцева Агафья Александровна
Отец - Привезенцев Александр Васильевич, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Привезенцева Синклитикия Арсентьевна (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Привезенцев Спиридон Дмитриевич, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Привезенцева Парасева Васильевна, крестьянская жена (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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