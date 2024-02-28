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Полякова Мелания Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Полякова Мелания Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
111-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.01.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
25.01.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 386об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Поляков Василий Дмитриевич
Отец - Поляков Дмитрий Петрович, крестьянин (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Полякова Мелания Андреевна (д. Лунино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Баранов Иван Емельянович, крестьянин (д. Андреевка, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Глазунова Мария Михайловна, крестьянская жена (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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