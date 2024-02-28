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Афанасьева Ксения Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Афанасьева Ксения Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.01.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
18.01.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 385об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Фокина Ксения Петровна
Отец - Фокин Петр Михайлович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Фокина Аграфена Ларионовна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Афанасьв Анасим Ефимович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Афанасьева Ксения Павловна, крестьянская жена (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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