Фокина Аграфена Ларионовна
Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
- ФИО
- Фокина Аграфена Ларионовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 110-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 17.01.1914
- Приход
- Одигитриевская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Веневский
- Место прихода
- Холтобино
- Нас. Пункт приписки
- с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 18.01.1914
- Священнослужители
- приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
- Архивный код
- ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 385об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Фокина Ксения Петровна
Отец - Фокин Петр Михайлович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Фокина Аграфена Ларионовна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Афанасьв Анасим Ефимович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Афанасьева Ксения Павловна, крестьянская жена (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Сергеем Полуниным
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