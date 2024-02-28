Мухин Михаил Павлович
Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
- ФИО
- Мухин Михаил Павлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 109-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 10.01.1914
- Приход
- Одигитриевская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Веневский
- Место прихода
- Холтобино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 11.01.1914
- Священнослужители
- приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
- Архивный код
- ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 385об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Мухин Николай Михайлович
Отец - Мухин Михаил Павлович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Мухина Параскева Никитична (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Архипова Екатерина Михайловна, крестьянская девица (д. Макшево, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Самодергин Стефан Петрович, крестьянин (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Примечание: 25.09.1980
- Примечание / Дополнительно
- 25.09.1980
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- Индексация данных проведена Сергеем Полуниным
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