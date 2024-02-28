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Аверин Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Аверин Иван Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
108-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.01.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Макшево, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.01.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 385об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Чуликова Татьяна Ивановна
Отец - Чуликов Иван Иванович, крестьянин (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Чуликова Анна Семеновна (с. Кукуй, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Аверин Иван Павлович, крестьянин (д. Макшево, Бороздинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сергеева Параскева Ивановна, крестьянская жена (д. Петровка, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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