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Ерофеев Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Ерофеев Иван Алексеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
107-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.01.1914
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Нас. Пункт приписки
с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.01.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 385об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Ерофеев Иван Алексеевич
Отец - Ерофеев Алексей Васильевич, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Ерофеева Евдокия Акимовна (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мельникова Татьяна Васильевна, крестьянская девица (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Полунин Иван Сергеевич, крестьянин (д. Хлопово, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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