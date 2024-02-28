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Сычев Сергей Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Холтобино за 1912-1915 годы
ФИО
Сычев Сергей Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
105-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.12.1913
Приход
Одигитриевская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Веневский
Место прихода
Холтобино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.01.1914
Священнослужители
приходской священник Николай Рождественский, дьякон Николай Липотов, псаломщик Алексей Леонардов
Архивный код
ГАТО, ф.93, оп.3, д.679, лист: 385об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Сычев Федор Сергеевич
Отец - Сычев Сергей Алексеевич, крестьянин (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Сычева Анна Сергеевна (д. Высокое, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гришина Екатерина Алексеевна, крестьянская жена (с. Озерки, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жирилин Павел Иванович, крестьянин (с. Холтобино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Сергеем Полуниным

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