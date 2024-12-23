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Фролов Петр Ларионович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролов Петр Ларионович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
279-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.01.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
02.01.1800
Возраст (лет)
3
Причина смерти
оспа
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 36
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Фролов Петр Ларионович (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Фролов Ларион Иванович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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