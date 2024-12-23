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Щукин Аникей Борисович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукин Аникей Борисович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
278-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.11.1802
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
28.11.1802
Возраст (лет)
26
Причина смерти
горячка
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1023, лист: 42
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Щукин Аникей Борисович, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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