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Гончарова Агафья Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Гончарова Агафья Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
272-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.11.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
10.11.1804
Причина смерти
оспа
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 200
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Гончарова Агафья Александровна, казацкая дочь девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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