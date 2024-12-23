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Никита Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Никита Андреевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
257-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.11.1812
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1030, лист: 68
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Елена Никитична (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Никита Андреевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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