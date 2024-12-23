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Говорова Прасковья Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Говорова Прасковья Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
252-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.03.1812
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая женка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
17.03.1812
Возраст (лет)
56
Причина смерти
горячка
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1030, лист: 68
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Говорова Прасковья Алексеевна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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