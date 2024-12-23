Усачев Артем Титович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Усачев Артем Титович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 251-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 28.12.1814
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казацкий сын
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата смерти
- 28.12.1814
- Возраст (лет)
- 4
- Причина смерти
- горячка
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1031, лист: 68
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Усачев Артем Титович, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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