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Андрей Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Андрей Семенович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
244-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.12.1815
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
01.12.1815
Возраст (лет)
2
Причина смерти
головная
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1032, лист: 73
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Андрей Семенович (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Семен Владимирович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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