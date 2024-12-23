Козлова Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Прасковья Никитична

Козлова Прасковья Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Козлова Прасковья Никитична
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
243-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.05.1815
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая жена
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
10.05.1815
Возраст (лет)
60
Причина смерти
естественная
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1032, лист: 73
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Козлова Прасковья Никитична, казацкая жена (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.