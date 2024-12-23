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Лука Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Лука Андреевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
233-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.09.1818
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
25.09.1818
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1034, лист: 72
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 муж
Умерш. - Лука Андреевич, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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