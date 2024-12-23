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Иван Борисович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Иван Борисович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
219-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
05.03.1819
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1035, лист: 66
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Попов Григорий Иванович, у священника Тихона Петровича живущий в работниках крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Иван Борисович, крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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