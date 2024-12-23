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Попов Григорий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Попов Григорий Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
219-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.03.1819
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
у священника Тихона Петровича живущий в работниках крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
05.03.1819
Возраст (лет)
50
Причина смерти
горячка
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1035, лист: 66
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Попов Григорий Иванович, у священника Тихона Петровича живущий в работниках крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Иван Борисович, крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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