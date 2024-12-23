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Забелина Марфа Романовна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелина Марфа Романовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
218-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.02.1819
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая дочь
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
14.02.1819
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от оспы
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1035, лист: 66
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Забелина Марфа Романовна, казацкая дочь (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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